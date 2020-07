Pasteur Antoine Nouis, une vie à transmettre l'Évangile

"La Bible dans une main, le journal dans l'autre", selon les mots de Karl Barth. Antoine Nouis est l'une des personnalités protestantes de premier plan en France. Il est connu pour ses nombreux ouvrages, dont "Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme" (éd. Labor et fides, 2016). Des ouvrages qui témoignent de sa volonté de rendre accessible la foi chrétienne et d'expliquer le protestantisme au plus grand nombre. Enfant, "comme tout minoritaire", il a connu ce sentiment "d'être un peu différent" - seul protestant de sa classe, il n'allait pas aux retraites proposées pour les catholiques. Mais au lieu d'y trouver le goût du repli sur soi, il a développé le goût de l'engagement. Avec un certain sens de la pédagogie. Durant six années Antoine Nouis a dirigé l'hebdomadaire protestant Réforme, dont il reste le conseiller théologique.

"Je n'envisage pas mon ministère en dehors de la référence à mon épouse"

Vocation pasteur

"Le cœur de la vocation du pasteur c'est la prédication, c'est la recherche, l'interprétation, c'est comment dire l'Évangile aujourd'hui." Pasteur, cela suppose une solide culture théologique, explique-t-il. À ce sujet, il "alerte son Église sur le niveau de l'exigence universitaire" qui aurait "tendance à s'affaiblir".

Pasteur, Antoine Nouis a choisi de le devenir quand il était étudiant, quand peu à peu la théologie a pris plus de place que l'économie dans son cursus. Et ce grâce au scoutisme, notamment, là où il a réellement découvert la foi chrétienne, lui qui est né à Paris dans une famille cévenole peu pratiquante. C'est aussi le scoutisme qui lui a enseigné "le sens du service".

une vie à transmettre l'Évangile

Dans son itinéraire, la vocation de pasteur et le mariage étaient "parfaitement liés". Le pastorat comme le mariage, deux décisions qui ont été prises "en même temps et qui allaient ensemble". "Je n'envisage pas mon ministère en dehors de la référence à mon épouse", dit-il. Antoine Nouis a été envoyé en mission à Dijon, Valence, Paris et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). C'est d'aileurs à Valence qu'il a entrepris de rédiger avec les fidèles "Un catéchisme protestant" (éd. Olivétan, 2010), un ouvrage de référence qui a certainement contribué à faire que les protestants cessent de se définir uniquement contre les catholiques. "Ce qui est en train de changer..."

Émission d'archive diffusée en mars 2017