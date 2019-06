Pèlerins de Dieu - 16 juillet 2019 à 11:30

Tous les lundis à 19h12, les mardis à 11h30 et les dimanches à 10h30

Marchez sur les traces des saints et des saintes au cours des siècles, piliers de notre foi et batisseurs de notre Eglise. Un peu de musique pour méditer, beaucoup d’histoires, une démesure d’amour de Dieu et des autres à partager!