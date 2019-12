Père Pierre-Joseph de Clorivière (1735-1820) : Un prêtre visionnaire face à la Révolution 2/3

Après avoir vécu dans sa jeunesse le drame de la suppression de la Compagnie de Jésus, le père de Clorivière a pu, fidèle à sa propre vocation, devenir le promoteur et le défenseur de la vie religieuse sous la Révolution française et l’Empire. Sa vie est inspirée par un amour du Christ et une vocation de témoin qui lui ont permis, dans un temps difficile, de faire une œuvre dont les traces sont encore vivantes aujourd’hui, non seulement à travers la Société des Filles du Cœur de Marie, mais aussi par ses écrits spirituels. Il est devenu un maître spirituel selon sa biographe Chantal Reynier pour tout chrétien, en qui il voit « un homme animé de l’Esprit de Jésus-Christ et vivant de sa vie, qui laisse en paix le passé et, content du présent, espère tout pour l’avenir ». Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée ce mois-ci au père Pierre-Joseph de Clorivière, retrouvons-le à la veille de la Révolution française où après un accompagnement réussi auprès de communautés religieuses parisiennes et une expérience pastorale en Bretagne, il fonde à Paris ses 2 nouvelles sociétés religieuses afin de combattre la politique de déchristianisation révolutionnaire.

