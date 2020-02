Père saint Damien de Molokaï (1840-1889) 1/4 : prêtre des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie

Il est peut-être le plus grand belge de tous les temps. Béatifié par le saint Pape Jean-Paul II en 1995, c’est notre pape émérite Benoît XVI qui célébra sa canonisation en 2009, en même temps que la sainte bretonne Jeanne Jugan fondatrice des petites sœurs des pauvres. Il l’a présenté ainsi : « Jozef De Veuster, qui reçut le nom de Damiaan dans la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, quitta la Flandre, son pays natal, en 1863, à l'âge de 23 ans, pour annoncer l'Evangile à l'autre bout du monde, sur les îles Hawaï. Son activité missionnaire, qui l'a tellement rempli de joie, atteint son sommet dans la charité. Non sans peur et sans répugnance, il fit le choix d'aller sur l'île de Molokaï au service des lépreux qui s'y trouvaient, abandonnés de tous ». Dans ce 1er épisode de votre nouvelle émission Pèlerins de Dieu à la découverte ce mois-ci du père missionnaire saint Damien de Molokaï, franchissons ensemble la frontière jusqu’en Brabant flamand pour découvrir sa jeunesse à la ferme, montons à Paris où il devint religieux et enfin allons avec lui au bout du monde jusqu’à Honolulu près de l’île d’Hawaï où il sera ordonné prêtre.

