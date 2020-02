Père saint Damien de Molokaï (1840-1889) 2/4 : apostolat à Hawaï

Défiguré par la lèpre, simple religieux missionnaire sur une île inconnue du Pacifique au XIXe siècle, souvent en difficulté avec ses supérieurs, presque toujours isolé des frères de sa famille religieuse, la congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie ou Picpussiens, le père saint Damien de Molokaï ne fut ni un fondateur d’ordre, ni un théologien, ni un écrivain spirituel. Pourtant le grand Gandhi lui-même s’interrogeait sur la source de l’héroïsme de ce missionnaire belge qui a renouvelé le geste de saint Vincent de Paul en allant partager le destin des lépreux des îles Hawaï. Selon Gandhi : « Le monde de la politique et du journalisme ne connaît pas de héros dont il peut se glorifier et qui soit comparable au père Damien de Molokaï ». Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas ce mois-ci du père saint Damien de Molokaï, découvrons ensemble la vigueur exceptionnelle de ce jeune missionnaire, ordonné prêtre à 24 ans à Honolulu, qui va être envoyé annoncer l’Evangile et la conversion à Jésus auprès de la population canaque de l’île d’Hawaï.

