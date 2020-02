Père saint Damien de Molokaï (1840-1889) 3/4 : d'Hawaï à Molokaï

C’est l’histoire d’un jeune missionnaire flamand, Joseph de Veuster, entré le jour de ses 19 ans au couvent rue de Picpus à Paris de la congrégation des cœurs de Jésus et de Marie fondée au début du XIXe siècle par le père Pierre Coudrin. Il prend la place de son frère pour partir au bout du monde évangéliser les canaques des îles d’Hawaï et de Molokaï en Océanie. Et là saint Damien se fit Hawaïen avec les Hawaïens dans une foi profonde, médecin des âmes des lépreux déportés. Malade, lépreux parmi les lépreux, condamné, à 2 ans de sa mort en 1889, il a écrit : « La joie et le consentement du cœur font que je me crois être le missionnaire le plus heureux du monde ». Dans ce 3ème épisode de votre feuilleton spirituel des Pèlerins de Dieu en l’honneur ce mois-ci du père saint Damien de Molokaï, essayons de comprendre comment son choix initial et radical de suivre Jésus comme religieux et prêtre l’a poussé à accepter la mission risquée auprès des lépreux de l’île de Molokaï après 9 années d’apostolat sur l’île d’Hawaï.

