Père saint Damien de Molokaï (1840-1889) 4/4 : un saint parmi les lépreux

« A la suite de saint Paul, saint Damien de Molokaï nous entraîne à choisir les bons combats » selon notre pape émérite Benoît XVI, « non pas ceux qui portent la division, mais ceux qui rassemblent. [Le père Damien] nous invite à ouvrir les yeux sur les lèpres qui défigurent l’humanité de nos frères et appellent encore aujourd’hui, plus que notre générosité, la charité de notre présence servante ». Il aurait été logique de fêter saint Damien de Molokaï au jour de sa mort, le 15 avril. Mais le saint pape Jean-Paul II l’a fixé le 10 mai, jour de son arrivée à la léproserie de Molokaï. Cet apôtre des lépreux a été lui-même lépreux durant les 4 dernières années de sa vie. Cette lèpre l’a fait entrer paradoxalement dans un étrange bonheur. Dans ce 4ème et dernier numéro de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée au père saint Damien de Molokaï, découvrons ensemble comment ce prêtre de la congrégation des Missionnaires des Saints Cœurs de Jésus et de Marie se dévoua tellement de tout son cœur au service des lépreux qu’il contracta lui-même la lèpre et en mourut.

