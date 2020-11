Pierre Vandenberg - Quel GPS pour atteindre le ciel ?

Ancien aumônier de la JOC, du MOC et de syndicats chrétiens, l'abbé Pierre Vandenberg est un homme qui aime l'action autant que la réflexion. Dans son dernier ouvrage intitulé "Planète déconfinée à base d'évangile. GPS de l'amour", il nous livre le fruit de ses observations, de ses méditations mais aussi ses conseils pour vivre en chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Et le tout dans un style qui prouvent que l'humour et la profondeur ne sont pas incompatibles.