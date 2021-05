Pourquoi Dieu permet-il cela, Matthieu Dau chez, Artèges (P40-62)

La question du mal est une impasse pour l'intelligence et un scandale pour le coeur.

Ni les plus grands philosophes, ni les plus brillants théologiens n'apportent d'explications suffisantes.

Et si, malgré tout, les plus pauvres et les enfants eux-mêmes nous offraient quelques vraies lumières sur ce déroutant mystère ? Il faut se mettre en marche, aveuglément, mais avec confiance. Les enfants des rues, les familles des bidonvilles et les chiffonniers de Manille nous devancent.

Les maîtres ce sont eux, les élèves c'est nous. Le Père Matthieu Dauchez nous invite dans ces pages à nous mettre à leur école...