Quand Louis et ses filles découvraient l'exposition universelle...

Parmi les traits de caractère de Louis Martin, le père de la "petite Thérèse", la curiosité n'est pas le moindre. L'horloger est passionné par lesnouvelles technologies de l'époque et fasciné par Paris, la "ville lumières".



Il emmènera ses deux filles ainées, Pauline et Marie, voir l'extraordinnaire Exposition universelle de 1878. L'occasion pour elles de s'ouvrir au monde et à ses merveilles et de s'engager librement dans leurs vocations religieuses respectives.