Quand Louis Martin faisait découvrir Paris à ses filles 1/2

Louis Martin est un amoureux de Paris, ville qu'il a bien connu apprenti horloger. Comme père de famille, il aura à cœur de faire découvrir la ville lumières à ces filles lors de voyages répétés à la Capitale.

Ce fut le cas à trois reprises. En 1878, c'est Pauline et Marie, les deux ainées âgées de 16 et 18 ans, qui ont la joie de suivre leur père quinze jours durant. Nous sommes à peine un an après la mort de Zélie. Nous sommes également en pleine exposition universelle. Un voyage parisien qui rèvèle la liberté d'esprit et la force de caractère de Louis Martin.