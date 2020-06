Que reste-t-il de Jean Paul II?

VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

Moderne pour les uns, conservateur d'autres, le pape Jean Paul II aurait eu 100 ans cette année. Il est né en effet le 18 mai 1920 à Wadowice, près de Cracovie, en Pologne. 58 ans plus tard, Karol Wojtyla a été élu pape et sous le nom de Jean Paul II. Son pontificat a duré 27 ans. Le 264e pape de l’Église catholique a été considéré comme un des géants du XXe siècle. S'il a laissé l'image d'un homme au charisme indéniable, à la personnalité et à la foi solides comme le roc, et a même été canonisé en 2014, il ne fait plus tout à fait l'unanimité aujourd'hui. Des voix s'élèvent pour dire ce que certains considèrent comme des ombres sur ce pontificat. L'a-t-on canonisé trop vite ?

une flamboyante épopée

Présenté comme le livre du centenaire, l'ouvrage d'Alain Vircondelet, "Jean Paul II - Vie et mort d'un géant" (éd. du Signe), est "une synthèse de cette flamboyante épopée qu'il nous a laisser à admirer, à voir, à comprendre, à entendre". Son biographe admet toutefois qu'il y a "des ombres au tableau".

la crise de l'église

15 ans après sa mort, le 2 avril 2005, "le catholicisme est plongé dans l'une des crises les plus graves de son histoire", soulève Christine Pedotti. Peut-il y avoir un rapport entre un pontificat "si brillant de 27 ans" et cette "crise noire dans laquelle nous sommes aujourd'hui" ? C'est ce à quoi la théologienne et journaliste tente de répondre, avec Anthony Favier, dans "Jean Paul II, l'ombre du saint" (éd. Albin Michel). "Il nous a semblé que ce pontificat n'était pas sans rapport avec la situation dans laquelle on se trouver aujourd'hui."

