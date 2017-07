Qu'est-ce que la sainteté?

La liste est longue de celles et ceux que l'Église catholique a reconnus comme saints et saintes. Sur l'existence des saints, le regard des Églises orthodoxes et protestantes diverge. Dans cette émission, Mathilde Hauvy interroge le Père Jean-Pierre Brice Olivier sur ce pense spécifiquement l'Église catholique.



"Aux débuts du christianisme, les chrétiens s'appelaient entre eux 'les saints'"

LE SAINT DU JOUR - Dans La Matinale RCF, Françoise Juhel dresse le portrait du saint du jour.

> Écouter la chronique

Qui sont les saints?

Religieux ou laïcs, adultes ou enfants et même couple. Ceux que l'Église catholique a canonisés sont si nombreux que le calendrier ne suffit pour tous les citer. On connaît sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse d'Avila, saint Vincent-de-Paul, saint François d'Assise, mère Téresa, ou sainte Catherine de Sienne, qui sont parmi les plus cités. Ont aussi été déclarés saints, le couple formé par Louis et Zélie Martin, ou encore des enfants ou adolescents, comme saint Dominique Savio.



tout le monde peut devenir saint

Dieu seul est saint, dit-on souvent. La sainteté est certes l'attribut le plus précis de Dieu, mais "Dieu partage tout", explique fr. Brice Olivier. "Il nous partage qui il est et aussi sa sainteté, nous sommes donc invités à être saints comme lui-même est saint." Par son incarnation, Dieu a montré comment devenir saint. "Il suffit de suivre le Christ et l'Évangile."



Être saint, sans doute plus facile qu'on ne le pense

Il y a ceux que l'Église donne à la vénération des fidèles. Il y a aussi tous ceux qui le sont sans qu'on le sache. "Aux débuts du christianisme, les chrétiens s'appelaient entre eux les saints."

ÉMISSION ENREGISTRÉE EN octobre 2016