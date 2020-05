Qui sont les chrétiens d'Orient, cette diversité menacée?

L'Œuvre d'Orient organise ce dimanche 17 mai 2020 la journée des chrétiens d'Orient. Une journée internationale en communion de prière avec les chrétiens orientaux et latins. Pour accompagner ceux qui désirent s'associer à cette initiative, l'Œuvre d'Orient met à leur disposition une prière à télécharger, la "Prière des étudiants réfugiés des cours de français de l’Œuvre d’Orient". À cette occasion, RCF vous propose de découvrir qui sont les chrétiens d'Orient.

Des chrétiens persécutés

Si aujourd'hui on parle des chrétiens d'Orient dans les médias, c'est en partie à cause d'une triste réalité : les persécutions dont ils sont victimes. En janvier 2018, grâce à l'exposition "Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire", le grand public prenait conscience de la cruauté de leur sort mais il mesurait aussi combien extraordinaire est la diversité du christianisme oriental. Ce que Joseph Yacoub, politologue d’origine assyro-chaldéene, montre dans son ouvrage "Une diversité menacée - Les chrétiens d'Orient face au nationalisme arabe et à l'islamisme" (éd. Salvator).



la grande Diversité du christianisme oriental

Le christianisme a beau être né au Moyen-Orient, on se trouve aujourd'hui devant une multiplicité d'Églises chrétiennes. Il y a l'Église chaldéenne en communion avec Rome, l'Église assyrienne, les Églises grecques catholiques, l'Église grecque orthodoxe, l'Église syriaque orthodoxe d'Antioche, l'Église syriaque catholique, l'Église maronite, les Églises arméniennes, et aussi une Église latine, proprement arabe. Auxquelles s'ajoutent les communautés protestantes, implantées depuis le XIXe siècle. Cette diversité est un fait ancien, explique Joseph Yacoub, elle date des commencements du christianisme.

Émission d'archive diffusée en avril 2019