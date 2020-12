Raphaël, la Grâce de l'art - Daniel Salvatore Schiffer

Pour célébrer la grandeur de Dieu sur les murs du Vatican, le pape Jules II ne fut pas seulement sensible à la fougue de Michelange. Il tint aussi à faire venir à Rome Raphaël, un jeune artiste originaire d'Urbino, car jamais on avait encore observé tant de grâce dans l'art de peindre. Et le pape ne se trompa pas : c'est à Raphaël que l'on doit en effet les madones parmi les plus belles qui furent jamais réalisées ... A l'occasion, cette année 2020, du 500e anniversaire de la mort de Raphaël, le philosophe spécialiste du dandysme et de la Renaissance, Daniel Salvatore Schiffer, auteur de "Gratia Mundi, Raphaël La Grâce de l'Art" (Ed. Erick Bonnier) est l'invité de Perspectives.