Rena et Romain de Chateauvieux, une famille missionnaire

Avec leur quatre enfants - bientôt cinq, ils vivent une vie de famille dans les quartiers les plus défavorisés des villes où ils sont envoyés. Réna et Romain de Chateauvieux sont mariés depuis juillet 2006. Elle est brésilienne et lui français. Issus de milieux que tout oppose, ils ont pourtant fait l'un et l'autre l'expérience d'une conversion radicale au Christ, avant de se rencontrer. Aujourd'hui ils parcourent l'Amérique latine pour annoncer l'Évangile. En janvier 2016, le couple a effectué une "tournée missionnaire" à bord de son "Holybus": de Paris à Londres en passant par Genève ou Lyon. Ils y ont multiplié les rencontres et les témoignages pour parler de leur projet "mission Tepeyac".



"On a découvert la joie profonde du don"

La mission, une vocation

Pour eux, la mission est une vocation à temps plein, même mariés, même parents. Après leur mariage ils sont partis vivre pendant deux ans aux États-Unis. Installés dans un mobile-home au cœur d’un ghetto peuplé d’immigrés clandestins d’Amérique latine, ils ont découvert la réalité des migrants. À la suite de cette expérience de volontaires pour Fidesco, Réna et Romain de Chateauvieux ont été envoyés par la Conférence épiscopale du Brésil, qui les soutient dans leur "mission Tepeyac". Pendant plusieurs années ils parcourent l'Amérique latine à bord d'un bus et partent à la rencontre des plus pauvres.

À travers les personnes qu'elle côtoie, Réna, de son vrai nom Renaildes, retrouve un peu de ce qu'elle a vécu étant jeune. "Je suis née à Salvador de Bahia dans un bidonville marqué par une grande pauvreté, le trafic de drogue, la violence, la prostitution", raconte-t-elle. Il a suffit d'une lecture de la Passion du Christ, vers ses 16 ans, pour que s'opère en elle un changement radical. Elle qui n'avait pas reçu d'éducation religieuse a fait la rencontre d'un Dieu "qui [lui] révélait son amour". Elle confie: "Il était clair que ma vie ne pouvait pas être pareille et que moi aussi je devais montrer mon amour pour lui".

Misericordia, une œuvre catholique de développement

Qu'est-ce qui pousse un jeune couple à faire ce choix de vie radical au service de l'annonce de l'Évangile? Ils auraient pu opter pour une vie confortable. "Quand on a pris la décision de se marier on voulait orienter notre vie de famille pour les pauvres et pour l'Église", disent-ils. Romain, qui a fait des études d'architecture en France, s'est engagé dans une voie totalement inattendue pour lui. Il dit avoir fait une "véritable conversion aux côtés des petits et des pauvres en découvrant leur richesse, qui est la vie main dans la main avec le bon Dieu". Romain et Réna de Chateauvieux ont fondé en 2013, Misericordia, une œuvre catholique de développement qui accueille des jeunes célibataires ou des couples en Volontariat de solidarité internationale (VSI).

Émission enregistrée en janvier 2016