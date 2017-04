REPORTAGE | L'abbaye de LandÃ©vennec vue de l'intÃ©rieur

Abbaye Saint-Guénolé, village de Landévennec, Finistère. Pour y parvenir depuis Brest, on emprunte une petite route qui serpente, on franchit l'Aulne sur le majestueux pont de Térénez. C'est là, tout près de l'eau, dans le Parc naturel régional d'Armorique, que vivent depuis 1950 une communauté de bénédictins. Les moines de Landévennec nous ouvrent leurs portes à l'occasion de la programmation spéciale Pâques.

©YvonGARGAM/RCF Finistère - Vue depuis l'abbaye de Landévennec

De saint Guénolé, qui a donné son nom à l'abbaye, historiquement on ne sait presque rien, sinon qu'il aurait vécu entre les Vè et VIè siècles. Pour Frère Jean-Michel, père abbé de la communauté, le saint "avait une bonne théologie de la création puisqu'il a choisi un lieu de beauté pour y vivre la prière et la louange de Dieu".

L'actuelle abbatiale a été inaugurée en 1958. Aujourd'hui, 17 frères de 34 à 91 ans vivent à Landévennec, également un postulant. Et cinq frères de Landévennec vivent en Haïti.





©YvonGARGAM/RCF Finistère - Abbaye de Landévennec ©YvonGARGAM/RCF Finistère - Abbaye de Landévennec