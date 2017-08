Robin, auteur des "Larmes d'Esther", s'inspire des Évangiles

"Les Larmes d'Esther" (éd. Bayard BD) a reçu le prix international de la BD chrétienne d'Angoulême 2017 ex aequo avec "Vincent - Un saint au temps des mousquetaires (éd. Dargaud)

Esther, du côté des humbles et des petits. Après "Le fils de Rembrandt" (éd. Sarbacane, 2010) et "Poverello" (éd. Bayard BD, 2014), Robin publie en 2016 "Les Larmes d’Esther". L'histoire d'un personnage imaginaire vivant en Galilée au temps de Jésus. Une héroïne qui est du côté des "petits". Maltraitée par les hommes, obligée de se prostituer, elle n'a plus d'espoir. Jusqu'à sa rencontre avec Jésus. Un roman graphique - ou une BD: pour Robin, venu à la BD par le dessin, c'est un peu "la même chose" - qui est le fruit d'un travail très personnel.



Un style contemporain pour raconter l'intemporel

"Je me suis reconnu dans cette histoire." Pascal Gindre de son vrai nom, qui est aussi directeur artistique chez Bayard Jeunesse, voulait parler de ce "mystère qui fait que la rencontre avec Jésus est encore possible aujourd'hui". Il n'a pas voulu dessiner les Evangiles mais puiser dans les textes ce qu'il y a d'intemporel. Les dialogues sont résolument contemporains et les personnages du Nouveau Testament qui l'intéressent sont ceux qui ont rencontré le Christ et qui ont été guéris par lui.



Un style tendre

Ce qui donne douceur à ces pages, même s'il parle de violence, c'est le style tendre de Robin. À la manière d'un romancier, le dessinateur utilise ses traits comme des mots pour dire la violence "sans la montrer frontalement". Ce qui fait aussi qu'on peut mettre "Les Larmes d'Esther" entre toutes les mains.



Juste l'indispensable

Dans "Les Larmes d'Esther", les habitués de la Bible reconnaîtront facilement des passages célèbres des Ecritures, comme celui de la Samaritaine, ou de la multiplication des pains, etc. Ceux qui connaissent la Palestine seront heureux, non pas de voir des scènes hyperréalistes, mais de retrouver l'atmosphère des lieux dont Robin est allé sur place d'inspirer.

Entretien réalisé en octobre 2016