Saint Antoine de Padoue (1195-1231) : L'appel à la vie religieuse 1/4

« C’est le saint que tout le monde aime », disait de lui le pape Léon XIII et le pape Pie XII complétait : « c’est le saint de tout le monde ». Fêté le 13 juin et invoqué spécialement pour retrouver les objets perdus, saint Antoine de Padoue a été canonisé moins d’un an après sa mort en 1232 et proclamé docteur évangélique de l’Eglise en 1946. Portugais d’origine, et non italien comme on le croit souvent, le frère mineur saint Antoine est l’un des plus grands évangélisateurs du XIIIe siècle à la suite de son maître et ami saint François d’Assise. La science des saints, c’est de connaître Dieu, au sens biblique de la connaissance, qui est une connaissance d’amour. La science des saints, c’est donc d’aimer Dieu. Et le génie des saints les plus populaires, comme saint Antoine de Padoue, c’est d’incarner dans leur vie et leur enseignement, l’amour de Dieu. Dans ce 1er épisode de votre nouvelle émission Pèlerins de Dieu en l’honneur de saint Antoine de Padoue, découvrons ensemble ses 1ères années au Portugal comme chanoine régulier puis son entrée chez les frères franciscains où ses talents de prédication vont faire merveille en Italie comme en France.

