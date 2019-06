Saint Antoine de Padoue (1195- 1231) : la dévotion et les miracles 3/4

« Les saints n’ont pas besoin d’exhorter » nous explique le grand philosophe français Henri Bergson, « Les saints ne demandent rien, et pourtant ils obtiennent. Ils n’ont qu’à exister. Leur existence est un appel ». Saint Antoine de Padoue, né à Lisbonne et formé chez les chanoines réguliers de Coïmbra, est entré dans l’ordre franciscain en 1220. Missionnaire au Maroc mais ramené par la Providence divine en Italie, il se met au service du Christ à travers la prédication et la fondation d’écoles de théologie en Italie et en France. Il est aussi un des plus grands saints intercesseur, ami des pauvres et thaumaturge (ayant réalisé des miracles) de l’histoire. Saint Antoine de Padoue lui-même rappelait que les miracles peuvent être des signes de Dieu qui viennent en aide à la foi. Dans ce 3ème épisode de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée à saint Antoine de Padoue, laissez-vous toucher par son exceptionnel succès auprès des foules, ses nombreux miracles et son culte populaire notamment à Padoue de son vivant mais aussi après sa mort et presque partout sur la planète aujourd’hui.

