Saint Antoine de Padoue (1195-1231) : Le missionnaire et le prédicateur 2/4

Voici un saint hors du commun qui a multiplié les miracles tant de son vivant en France et en Italie qu’après sa mort et dont les statues ou les images ornent presque toutes les églises catholiques dans le monde entier. Humble frère mendiant dont le pape Grégoire IX et les grands du XIIIe siècle quêtent le conseil, évangélisateur brûlant tout en demeurant un mystique contemplatif, saint Antoine de Padoue est bien celui en qui saint François d’Assise discerne des dons d’exception. Celui, nous dit aujourd’hui le frère franciscain Valentin Strappazzon, qui saura allier science théologique et esprit d’oraison. Celui qui saura interpréter la Règle des Franciscains. Celui qui saura contribuer au rayonnement spirituel et culturel de son ordre. Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de saint Antoine de Padoue, admirons ensemble le missionnaire et prédicateur franciscain parcourant l’Italie depuis Milan, Rome, Trévise jusqu’à Padoue où il clôt une vie toute donnée au Christ et à son prochain.

