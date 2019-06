Saint Antoine de Padoue (1195-1231) : sa spiritualité 4/4

« De ses écrits, comme d’une source pérenne d’eaux limpides, beaucoup de théologiens et orateurs sacrés ont extrait, et peuvent continuer à extraire, leur doctrine, parce qu’ils voient en Antoine le maître et le docteur de l’Eglise ». C’est ainsi que le pape Pie XII proclamait en 1946, le saint portugais glorifié et mort à Padoue en Italie, saint Antoine de Padoue docteur évangélique de l’Eglise universelle en raison notamment de son activité de prédicateur et des recueils de ses sermons d’ailleurs inachevés. Fidèle au mouvement franciscain qui prend fait et cause pour les pauvres contre leurs oppresseurs, saint Antoine de Padoue proclame une fraternité baptismale, génératrice de justice et de charité, portée par un amour du Christ Dieu-Homme et de l’Eglise. Dans ce 4ème et dernier épisode de votre feuilleton spirituel Les Pèlerins de Dieu en l’honneur de saint Antoine de Padoue, tentons ensemble de scruter sa vie intérieure, sa spiritualité toute évangélique. Auteur moral et ascétique dénonçant les vices, il est aussi un théologien mystique, très soucieux de l’élévation amoureuse de toute âme vers Dieu.

