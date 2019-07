Saint Benoît de Nursie (480-547) : La règle bénédictine 2/2

En 1980, le saint pape Jean-Paul II a déclaré que la figure de saint Benoît de Nursie « reste dans l’histoire comme un des plus lumineux points de référence. Au moment où l’ancien système romain tombait en ruine et où une société nouvelle venait au jour sous la pression de nouveaux peuples surgissant à l’horizon de l’Europe, saint Benoît encouragea le travail rationnel de la terre, contribua à sauvegarder le patrimoine culturel littéraire de l’Antiquité, influença la transformation des mœurs de ceux qu’on appelait barbares et instaura un genre original de vie communautaire gouvernée par une Règle qu’il avait écrite à dessein ». Fêté le 11 juillet, saint Benoît de Nursie mérite d’être appelé patriarche des moines d’Occident. Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à saint Benoît de Nursie, admirons ensemble sa fameuse Règle des moines, chef-d’œuvre de discernement et de clarté qui synthétise avec bonheur plus de 2 siècles de tradition monastique et connaîtra un succès continu jusqu’à nos jours et dans le monde entier.

