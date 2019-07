Saint Benoît de Nursie (480-547) : le père des moines d'Occident 1/2

Le vendredi 12 septembre 2008, notre pape émérite Benoît XVI a prononcé un discours à Paris au collège des Bernardins, à l'occasion de sa rencontre avec le monde de la culture. Selon lui, c’est le monachisme, c’est-à-dire la vie des moines dans leurs monastères, qui se développe de manière structuré et durable en Occident à partir du Ve siècle, au début du Moyen Âge, qui est à l’origine de notre culture européenne. Les moines ne voulaient pas créer une culture nouvelle ni conserver une culture du passé, mais ils étaient simplement à la recherche de Dieu. Et ce désir de Dieu s’est accompagné d’un amour des Lettres, des livres de la Bible, formés et interprétés en communauté, en Eglise. A cette culture monastique de la Parole qui a permis le développement des bibliothèques et de la musique, le monachisme a offert à l’Europe la culture du travail manuel, dépréciée par les Grecs et les Romains. Dans ce 1er épisode de votre nouvelle émission Pèlerins de Dieu à la découverte de saint Benoît de Nursie, proclamé patron de l’Europe par le saint pape Paul VI en 1964, remontons ensemble le temps jusqu’à la fin de l’empire romain où un jeune noble italien se retire seul pour vivre d’abord en ermite à Subiaco puis fonde des monastères avant de s’installer au Mont Cassin, multipliant les miracles tout au long de sa vie.

Bibliographie : - La vie et la règle de saint Benoît, traduction de Mère Elisabeth de Solms, Téqui, 1994. - AYMARD (Dom Paul, o.s.b.), Un homme nommé Benoît, Desclée de Brouwer, 1977. - GILLET (Dom Robert, o.s.b.), « Benoît de Nursie » dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, t. 3, 1987, Hachette, p. 104-109. - HERWEGEN (Dom Ildefonse, o.s.b.), Saint Benoît, Desclée de Brouwer, 1916 (1980). - HUREL (Odon), Saint Benoît, Perrin, 2019. - NESMY (Dom Claude Jean, o.s.b.), Saint Benoît et la vie monastique, coll. Maîtres spirituels, Paris, Seuil, 1959. - NIGG (Walter), Saint Benoît le père des moines d’Occident, Editions du Centurion, 1980. - OURY (Dom Guy Marie ; o.s.b.), Saint Benoît patron de l’Europe, C.L.D., 1979 ; L’héritage de saint Benoît. Initiation aux auteurs spirituels de l’Ordre, Solesmes, 1988. - PUNIET (Dom P. de, o.s.b.), « Benoît (saint) et Bénédictins » dans Dictionnaire de spiritualité, t. 1, col. 1371-1438. - VOGUË (Dom Adalbert de, o.s.b.), Vie de saint Benoît, coll. Vie monastique 14, Abbaye de Bellefontaine, 1982.