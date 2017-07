Saint Jacques, le premier apôtre martyr

Du lundi au vendredi à 5h25, 6h36, et 8h41 / Samedi et dimanche à 5h25, 6h32 et 8h41

Ce ne sont pas des statues pétrifiées ou poussiéreuses... Les saints sont des hommes et des femmes qui ont simplement laissé transparaître l'amour de Dieu dans leur vie. Qu'ils aient vécu aux temps des premiers chrétiens ou au XXème siècle, ils ont marqué leurs contemporains et on en parle encore aujourd'hui. Découvrez des histoires passionnantes à partager autour de vous et que nous raconte Françoise Juhel.