Saint Salomon Le Clercq (1745-1792)

Impressionné par sa maman qui lui raconte les plus extraordinaires prouesses des plus grands saints de l’histoire, un tout jeune garçon né à Boulogne au milieu du XVIIIe siècle s’écrie : « Maman, je ne veux pas être un saint ! ». Regrettant plus tard cette exclamation enfantine, Nicolas Le Clercq, devenu en religion Frère Salomon, des Frères des Ecoles chrétiennes, a accepté en septembre 1792 le martyre par amour du Christ et de son Eglise. Lors de sa canonisation en octobre 2016, le pape François a expliqué que les saints « luttent avec la prière, laissant l’Esprit Saint prier et lutter en eux ; ils luttent jusqu’au bout, avec toutes leurs forces, et ils vainquent, mais pas tout seuls : le Seigneur vainc en eux et avec eux … ils combattent la bonne bataille de la foi et de l’amour avec la prière ». Dans cette émission spéciale des Pèlerins de Dieu à la découverte de saint Salomon Le Clercq, revivez avec nous l’intense et magnifique destinée d’un saint frère des Ecoles chrétiennes, professeur et éducateur des jeunes, économe et bâtisseur de collège, secrétaire général de sa Congrégation, enfin martyr sous la Terreur révolutionnaire.

