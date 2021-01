Sainte Brigitte de Suède (1303-1373) 1/3 : Epouse et mère

Co-patronne de l’Europe, surnommée de son vivant la « Sibylle du Nord », sainte Brigitte de Suède, canonisée dès 1391, est fêtée aujourd’hui tous les 23 juillet. Dans les bouleversements qui affectent l’Eglise et la vie religieuse de l’Occident au XIVe s., sa voix prophétique s’élève avec véhémence pour restaurer la suprématie de Rome, un moment concurrencée par Avignon, comme siège de l’autorité pontificale. Visionnaire et prophétesse, sainte Brigitte de Suède témoigne, au travers du message qu’elle délivra dans ses Révélations, du renouvellement des aspirations religieuses des laïcs et des femmes au XIVe, de l’essor de la contemplation mystique dans l’itinéraire spirituel qui mène à la sainteté. Ses messages proviennent de son don total à Jésus, l’époux de son âme et le Sauveur du monde. Dans ce 1er épisode de votre série Pèlerins de Dieu en l’honneur ce mois-ci de la mystique laïque prophétesse et visionnaire sainte Brigitte de Suède, découvrons ensemble sa Suède natale, la noblesse de sa famille, son mariage heureux et fécond mais également la mort de son époux à 41 ans et ses 1ères Révélations divines.

Bibliographie : - ANDERSON (Aron) Brigitte de Suède sainte et prophète, Parvis, 1987. - BENOÎT XVI « Sainte Brigitte de Suède » dans Audience générale du 27 octobre 2010 www.vativan.va - MORNET (Elisabeth) « Brigitte de Suède » dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, t. 7, Hachette, 1986, 84-90. - MUSSET (L.) Les peuples scandinaves au Moyen Âge, Paris, 1951. - NYBERG (Tore), « Brigitte » dans Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, Cerf, 1997, 226. - RAPP (E.) L’Eglise et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge, 1971. - VAUCHEZ (André), La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge, Rome, 1981 ; « Sainte Brigitte de Suède et sainte Catherine de Sienne : la mystique et l’Eglise aux derniers siècles du MÂ » dans Temi e problemi nella mistica femminile trecentesca, Todi, 1983, p. 229-243 ; « Les pouvoirs informels dans l’Eglise aux derniers siècles du MÂ : visionnaires, prophètes et mystiques » dans Mélanges de l’école française de Rome, 96, 1984, I, p. 281-293. - VERNET (Félix) « Sainte Brigitte de Suède » dans Dictionnaire de Spiritualité, tome 1, 1932, col 1943-1958.