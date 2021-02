Sainte Brigitte de Suède (1303-1373) 2/3 : Prophétesse

Entre l’épidémie de peste noire et la guerre de 100 ans, la Suède donne à la chrétienté sainte Brigitte, femme de la noblesse animée d'une piété dynamique, qui se distingue en fondant le seul ordre religieux né en Scandinavie et en exerçant une profonde influence sur la papauté. Les révélations de sainte Brigitte de Suède, reçues en suédois et traduites en latin par ses confesseurs, sont un des fleurons de la littérature mystique féminine médiévale. L’aptitude à la sainteté de sainte Brigitte, demeurée laïque toute sa vie, s’inscrit dans un idéal d’ascèse et de pénitence, dans la contemplation de la Passion du Christ, l’extase mystique et dans la parole prophétique.

Dans ce 2ème numéro de votre émission Pèlerins de Dieu en l’honneur de sainte Brigitte de Suède, essayons ensemble de mieux la 2ème partie de sa vie à Rome. Bénéficiant de révélations divines toute sa vie, cette noble veuve laïque se consacre à une vie intense de prière, de pèlerinages et d’apostolat vigoureux auprès des papes encore en Avignon.



