Sainte Brigitte de Suède (1303-1373) 3/4 : l'oeuvre d'une mystique

Elle fait partie de ces saintes dont on connaît le nom sans forcément connaître l’histoire. Grande mystique, qui a laissé plusieurs livres de révélations, grande voyageuse, qui a fait les pèlerinages de Compostelle, de Rome et de Jérusalem, grande épistolière, qui a correspondu avec les papes et les souverains européens, sainte Brigitte de Suède est une grande mystique prophétesse du XIVe siècle. Aux côtés de saint Benoît et des frères saint Cyrille et Méthode, saint Jean-Paul II a complété le cortège des patrons célestes de l’Europe par 3 grandes saintes. Il s’agit de sainte Brigitte de Suède et sainte Catherine de Sienne au cœur de Moyen Âge et enfin sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) décédée à Auschwitz en 1942, qui toutes les 3 se sont signalées par l’amour actif de l’Eglise du Christ et le témoignage rendu à sa croix.

Dans cette 3ème émission des pèlerins de Dieu sur les pas de sainte Brigitte de Suède, tentons ensemble de comprendre l’œuvre d’une mystique de Jésus tournée vers l’action. Elle nous a laissé d’importants écrits comme ses Révélations, un style de vie laïque influencée par le monachisme et enfin l’ordre Brigittin.

