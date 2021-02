Sainte Brigitte de Suède (1303-1373) 4/4 : la spiritualité d'une mystique

Avec sainte Hildegarde de Bingen, sainte Brigitte de Suède est l’une des plus étonnantes figures de sainte du Moyen Âge. Epouse d’un sénéchal, mère de 8 enfants, intendante du palais royal de Stockholm, elle joue pendant près de 20 ans, par sa morale intransigeante et son franc-parler, un rôle politique influent dans son pays. A près de 50 ans, elle va à Rome, où elle poursuit dès lors 2 objectifs : exhorter le pape à quitter Avignon pour revenir dans sa ville, et obtenir la reconnaissance de l’ordre que ses révélations divines lui ont prescrit de créer. C’est chose faite peu avant sa mort, et le monastère double de Vadstena, accueillant brigittins et brigittines sous l’autorité d’une abbesse, va devenir le foyer religieux le plus célèbre de Scandinavie.

Dans ce 4ème et dernier épisode de votre série Pèlerins de Dieu à la découverte de sainte Brigitte de Suède, laissons-nous toucher par sa belle spiritualité conjugale mais aussi par ses dévotions centrée sur l’humanité du Christ et la Sainte Vierge comme ses 15 oraisons sur la Passion et son chapelet.

