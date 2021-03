Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 1/4 : sa vocation dominicaine

Par une lettre apostolique en 1999, le saint pape Jean-Paul II a proclamé copatronnes de l’Europe sainte Brigitte de Suède, sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) et sainte Catherine de Sienne. Selon l’historien André Vauchez, une vie de pénitence dans le tiers ordre dominicain, un mysticisme d’une grande intensité, des dons prophétiques, une pensée théologique d’une force étonnante, une correspondance d’une richesse inouïe, enfin une participation active aux affaires politiques et religieuses de son temps sont autant d’éléments qui confèrent à Catherine de Sienne une place privilégiée dans l’histoire de l’Eglise, de la mystique et de la littérature. Dans ce 1er épisode de votre série Pèlerins de Dieu sur les traces ce mois-ci de sainte Catherine de Sienne, admirons ensemble sa vocation, l’appel pressant de Jésus-Christ à Le suivre par la médiation de la famille dominicaine. Au sein d’une famille italienne nombreuse et modeste, la petite Catherine est admise à 18 ans, après bien des difficultés, dans le tiers-ordre de la pénitence de Saint Dominique.

Bibliographie : - Benoît XVI « Sainte Catherine de Sienne » Audience générale du 24 novembre 2010. - GORCE (père Maxime o.p.), « Catherine de Sienne (sainte)» dans Dictionnaire de Spiritualité, t. 2, 1932, col. 327-348. - GRANZOTTO (Emilia), Catherine de Sienne. Une sainte et son temps, Paris, Mediaspaul, 199. - LACELLE (Elisabeth), dir. « Ne dormons plus, il est temps de se lever » Catherine de Sienne (1347-1380), Paris, Cerf, 1998. - PERRIN (père Marie-Joseph o.p.), Catherine de Sienne. Contemplative dans l’action, Paris, Téqui, 1961. - SESE (Bernard), Petite vie de Catherine de Sienne, Paris, Desclée de Brouwer, 2000. - VAN DER LANCKE (Chantal) et KNOCKAERT (André), Prier 15 jours avec Catherine de Sienne, Paris, Nouvelle Cité, 1996. - VAUCHEZ (André), Catherine de Sienne. Vie et passions, Paris, Cerf, 2015 ; « Catherine de Sienne » dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne t.7, Hachette, Paris, 1986, p. 102-109. - Catherine de Sienne, Le dialogue, Paris, 2007 ; Lettres (5 volumes), Paris, 2008-2012 ; Les Oraisons, Paris, 2007.