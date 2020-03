Sainte Elisabeth Ann Seton (1774-1821) 2/3 : une veuve devenue catholique

Durant les 46 années de sa courte vie, sainte Elisabeth Ann Seton fut tour à tour une « beauté » très recherchée parmi les jeunes filles de la bonne société new-yorkaise protestante, la femme aimante d’un commerçant de grand renom et la mère dévouée de 5 enfants. Enfin lorsqu’elle fut veuve, et pauvre, elle se convertit au Christ par le catholicisme et fit figure de pionnière dans l’éducation des jeunes filles aux Etats-Unis en créant une académie ouverte à toutes, avant de fonder une communauté de religieuses. Dans sa Lettre apostolique sur la Dignité de la femme (« Mulieris Dignitatem ») du 15 Août 1988, le pape saint Jean-Paul II la cite parmi les « femmes vaillantes » dont la vie a été inspirée par l'Évangile, tout au long de l’histoire de l’Église. Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée ce mois-ci à sainte Elisabeth Ann Seton, découvrons ensemble son voyage en Italie qui ne peut empêcher la mort de son mari William. Veuve à 29 ans avec 5 enfants, elle est alors touchée par Jésus-Christ par la foi catholique et ouvrit enfin une école de filles à Baltimore.

Bibliographie : - Sœur MARIE-CELESTE s.c., Elizabeth Ann Seton par elle-même, Médiaspaul, 1996. - MELVILLE (Annabelle), « Elizabeth Ann Seton » dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, tome 9 (1987), Hachette, p. 225-232. - POINSENET (Marie-Dominique o.p.), Elizabeth Seton, Saint-Paul, Paris, 1967. - VON DREHLE (Mary Augusta), « Seton (Elisabeth Bayley) » dans Dictionnaire de Spiritualité, tome 14 (1990), Beauchesne, col. 745-748. - filles-de-la-charité.org