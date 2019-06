Sainte Madeleine-Sophie Barat (1779-1865) : sa spiritualité 4/4

« Pour une seule âme d’enfant, j’aurais fondé la Société du Sacré-Cœur. » Née à Joigny en Bourgogne, sainte Madeleine-Sophie Barat reçoit de son frère prêtre Louis une solide formation théologique et spirituelle. Soutenue par le père Joseph Varin, des Pères de la Foi, elle entreprend de fonder une congrégation enseignante en 1800 ; c’est chose faite avec l’ouverture d’un premier établissement à Amiens. Devant faire face tout de suite à de graves difficultés, sainte Madeleine-Sophie Barat, supérieure générale jusqu’à sa mort, réussit à envoyer aux Etats-Unis en 1818 sainte Rose-Philippine Duchesne, sa 1ère religieuse missionnaire. Rappelons qu’entre 1800 et 1820, 35 nouvelles communautés de femmes furent fondées en France et de 1820 à 1880 6 nouvelles communautés se créent chaque année, bien accueillies et hautement estimées par les clercs. Dans ce 4ème et dernier épisode de votre feuilleton spirituel Les Pèlerins de Dieu, laissez-vous toucher par la vie intérieure, la spiritualité de sainte Madeleine-Sophie Barat, qui se devine grâce à ses milliers de lettres : cette religieuse du XIXe siècle a découvert le Cœur du Christ comme source d’où naissent l’Eglise et les sacrements, centre des « dispositions intérieures » de Jésus et de son amour rédempteur.

