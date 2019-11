Sainte Marie de Jésus Crucifié (1846-1878) : Mariam Baouardy la petite arabe palestinienne 1/4

Galiléenne et montée au ciel à 33 ans comme Jésus, Mariam Baouardy, sœur Marie de Jésus Crucifié en religion et surnommée la « petite arabe », a été canonisée par notre pape François en 2015. Elle est et demeurera unique dans les annales de la sainteté chrétienne. Vie merveilleuse, qui offre, à côté des épreuves les plus extraordinaires, telles que obsessions et possessions diaboliques, les dons de l’Esprit les plus éclatants : extases, lévitations, stigmates, transverbération, apparitionss, prophéties, connaissances de choses cachées, bilocation, possession angélique et enfin un charisme inattendu chez une illettrée, celui de poésie, une poésie aux couleurs orientales et aux senteurs bibliques : elle a tout connu de ce que peut connaître un privilégié de l’Esprit saint. Dans ce 1er épisode de votre nouvelle émission Pèlerins de Dieu, partons ensemble à la découverte du long chemin d’errance pendant l’enfance, l’adolescence et les 1ères années de la vie d’adulte de sainte Marie de Jésus crucifié entre la Palestine, Alexandrie, Beyrouth et enfin Marseille.

