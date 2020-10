Sainte Thérèse d'Avila : la mère de la spiritualité

Après avoir fêté Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le 1er octobre, le 15 octobre, nous fêtons la grande Thèrèse d'Avila.

On la représente très souvent en extase mystique brûlée par l'amour de Dieu. Mais pour aller fonder d'autres couvents, cette moniale itinérante a beaucoup voyagé dans l'inconfort et les dangers et pris le temps d'écrire une production littéraire d'une grande richesse qui lui vaut le titre de Docteur de l'Eglise.

Une conversion avec Saint-Augustin

Née en 1515 à Avila dans une illustre famille de 8 garçons et 3 filles, nourrie de lecture et de récits, elle s'enfuit à 7 ans de chez elle pour aller chez les morts subir le martyre et voir Dieu. Ramenée à la maison, elle y vit heureuse pendant quelques années.

Gracieuse et intelligente, elle est appréciée de tous puis elle choisit la vocation religieuse, au carmel d'Avila, malgré l'opposition de son père. La discipline y est un peu relâchée, on garde contact avec l'extérieur, on conserve des visites. Pendant 20 ans, elle vit ainsi dans sa communauté. Puis, lors d'une méditation de carême, sur les confessions de Saint Augustin, elle se convertit et son amour pour Dieu sera un feu dévorant.

Une femme joyeuse et naturelle

Elle décide de se consacrer à la réforme du Carmel, désirant plus de ferveur et plus de discipline. Soutenue par Francisco de Borja et à Pedro de Alcántara, elle fonde un premier couvent réformé de carmélites. Les vocations affluent...

Commence alors pour elle une vie de voyages, où elle crée de petits couvents où les carmélites totalement séparées du monde pouvaient mener une vie entièrement dévolue à la prière. Cette femme racée, parfaitement naturelle, joyeuse, eut à souffrir beaucoup de ceux qui ne l'approuvaient pas. De santé fragile, elle a aussi souffert dans sa chair et a raconté ses expériences mystiques, très étonnantes, dans de nombreux écrits.

Pour beaucoup, ces belles pages de littérature font d'elle la mère de la spiritualité. Sa mort fut simple et belle dans son couvent d'Alba de Tormes. Thérèse dit seulement : "Il est temps de nous voir mon bien-aimé Seigneur".