Sainte Thèrese de Lisieux (1873-1897) 1/6 : l'appel du Carmel

Elle est priée aujourd’hui dans le monde entier. 1700 églises lui sont dédiées à travers tout l’univers. Avant même sa canonisation en 1925, le saint pape Pie X n’hésite pas à parler de Thérèse de Lisieux comme de « la plus grande sainte des temps modernes ». Comme le disait en souriant le pape Pie XI tout en proclamant officiellement sa sainteté, elle est devenue « l’enfant chérie du monde ». Carmélite à 15 ans, morte à 24, sainte Thérèse de Lisieux a touché des millions d’êtres humains, depuis des papes jusqu’à des artistes comme Edith Piaf. Ses écrits, comme l’Histoire d’une âme, ont fait le tour du monde. Le secret de cette vie tient en l’audace de sa confiance en Dieu. Un chemin tout ordinaire, « une petite voie » accessible à tous.

Dans ce 1er épisode de votre émission Pèlerins de Dieu à la découverte ce mois-ci de sainte Thérèse de Lisieux, entrons ensemble dans l’intimité familiale de la famille Martin, de ses parents Louis et Zélie, des 9 enfants dont seules les 5 filles survivront et surtout du long chemin de conversion de sainte Thérèse jusqu’à son entrée au Carmel.

