Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 2/6 : l'ascension difficile du Carmel

1er août 1887 : Henri Pranzini va être guillotiné à Paris. C’est un triple assassin qui a égorgé 2 femmes et une fille de 12 ans. Contre toute attente, à l’instant de monter sur l’échafaud, il se retourne, saisit le crucifix du prêtre et l’embrasse. En lisant ce récit (dans le journal, en cachette chez son père), la jeune sainte Thérèse Martin a les larmes aux yeux : elle priait pour la conversion du tueur depuis 6 mois : « Je voulais à tout prix l’empêcher de tomber en enfer ». C’est à ça que servent les saints : à sauver par leur prière « les hommes sans nombre qui naissent, vivent et meurent sans s’être une seule fois servi de leur âme » selon la formule de Bernanos.

Dans ce 2ème numéro de votre feuilleton spirituel en l’honneur ce mois-ci de sainte Thérèse, entrons avec elle au carmel de Lisieux, rue de Livarot. Nous sommes le lundi 9 avril 1888, sainte Thérèse a 15 ans et 3 mois et elle retrouve 2 de ses sœurs parmi les 26 religieuses. Après une prise d’habit et de voile à chaque fois retardée, sainte Thérèse s’enfouit dans la vie carmélitaine puis découvre, après la mort de son père, son secret spirituel : une petite voie toute nouvelle.

