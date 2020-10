Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 3/6 : l'épanouissement et l'entrée dans la nuit

Appelée affectueusement par son père Louis Martin ma reine, mon petit loup gris, mon bouquet, mon hanneton blond mais aussi l’orpheline de la Bérésina, sainte Thérèse sera surnommée par ses sœurs du carmel de Lisieux où elle entre à 15 ans et 3 mois : Thérésita, la grande biquette, l’agnelet, la petite balle, le jouet de Jésus, le petit roseau, l’atome ou la petite sœur Ainsi soit-il. Enfin le père Lemonnier prêchant une retraite au carmel lui attribua le surnom de « la petite fleur ». Etoile filante de la sainteté, elle a brûlé les étapes en 24 ans de vie terrestre, pour parvenir, tout en restant jeune, à la sagesse des vieillards.

Dans cette 3ème émission des Pèlerins de Dieu sur les pas ce mois-ci de sainte Thérèse de Lisieux, assistons ensemble à son épanouissement spirituel à l’intérieur du carmel fait d’écritures et de créations artistiques, de sacrifice à l’Amour miséricordieux et de nouvelle responsabilité comme maîtresse des novices. Mais elle va également connaitre l’entrée dans la nuit.

