Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 4/6 : passion et naissance au ciel

Elle a 4 ans lorsqu’elle perd sa maman Zélie, son père Louis Martin quitte Alençon pour Lisieux et élève ses filles dont les 2 aînées entrent au carmel de la ville. A 15 ans, sainte Thérèse y entre également pour accomplir sa vocation. Elle prend le nom de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte-Face. Emplois modestes, froissements de caractère, opposition du confesseur, tel est le quotidien de cette jeune religieuse qui découvre la profondeur de la « voie d’enfance », spiritualité d’un amour confiant et brûlant. Une vie de 24 ans, en grande partie passée dans un carmel, et qui pourtant remplit des pages et des pages de nombreux ouvrages ! Voilà bien l’un des miracles de la petite Thérèse, confortant ainsi l’idée que, s’il existe encore une aventure à vivre sur cette terre aujourd’hui, c’est l’aventure intérieure, l’aventure spirituelle.

Dans ce 4ème rendez-vous auprès de sainte Thérèse de Lisieux ce mois-ci, veillons ensemble au chevet d’une malade atteinte de la tuberculose qui continue de tracer sa petite voie de la sainte enfance, par la fin de sa vie et ses écrits, révélant que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. La publication de son Histoire d’une âme marque le début de sa vie posthume comme ouragan de gloire.

