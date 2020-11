Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 5/6 : docteur de l'Eglise

A la fin des JMJ (Journée mondiale de la jeunesse) de 1997 à Paris, saint Jean-Paul II annonce à une foule enthousiaste que sainte Thérèse de Lisieux sera proclamée docteur de l’Eglise pour son « témoignage éclairé de la foi accueillant d’un amour confiant le salut dans le Christ ». De son vivant, sainte Thérèse de Lisieux avait écrit : « Je me sens la vocation de guerrier, de Prêtre, d’Apôtre, de Docteur, de Martyr (…) Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes, comme les prophètes, les Docteurs… ». Elle est la 3ème femme de l’histoire à recevoir ce titre, après 2 mystiques : la tertiaire dominicaine italienne du XIVe siècle sainte Catherine de Sienne et la réformatrice espagnole du Carmel sainte Thérèse d’Avila au XVIe siècle. Dans ce 5ème opus de votre série Pèlerins de Dieu à la découverte de sainte Thérèse de Lisieux, essayons de comprendre ensemble la profondeur spirituelle de son message souvent très imagé comme par exemple la richesse théologique de la « petite voie », son offrande à l’Amour miséricordieux, sa consécration à la Sainte Face mais aussi le mystère de la croix de Jésus comme souffrance rédemptrice et son combat spirituel. Bibliographie : - Pensées 1, 2, 3, Cerf ; Conseils et souvenirs, Cerf ; Manuscrits autobiographiques, Histoire d’une âme, Cerf-DDB ; Poésies, Cerf-DDB ; Lettres de Thérèse, Une course de géant, Cerf-DDB ; Derniers entretiens. « J’entre dans la vie », Cerf-DDB - DE MEESTER (père Conrad), Les mains vides. Le message de Thérèse de Lisieux, Cerf - DESCOUVEMONT (Abbé Pierre), Sainte Thérèse de Lisieux docteur de l’Eglise. Guide de lecture, Cerf, 1997 ; « Thérèse de Lisieux » dans Dictionnaire de spiritualité, t. 16, Beauchesne, 1990, c. 576-611. - GAUCHER (Mgr Guy, carme), Sainte de Thérèse de Lisieux (1873-1897), Cerf, 1982. - JOULIN (père Marc O.P.), Petite vie de Thérèse de Lisieux, Desclée de brouwer, 2004. - LANGLOIS (Claude), Thérèse de Lisieux et la miséricorde, Cerf, 2016 ; Les premiers thérésiens. De l'histoire d'une âme à la canonisation, Éd. Honoré Champion, 2015 ; Thérèse et la conversion de Noël, Du récit à l'histoire, Éd. Jéröme Millon, 2011. - LEJEUNE (René), La petite voie de sainte Thérèse. Spiritualité et neuvaine, Hauteville/Suisse, Éditions du Parvis, 1996. - LIAGRE Retraite avec sainte Thérèse de Lisieux, Lisieux - SION (Victor), Réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux, Cerf, - SIX (Jean-François), Thérèse de Lisieux par elle-même – Tous ses écrits de janvier 1895 à Pâques 1896, Thérèse de l’Enfant Jésus, Grasset, 1997.