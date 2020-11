Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 6/6 : patronne des missions

Le 14 décembre 1927, le pape Pie XI proclame sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus patronne des missions. A 1ère vue, c’est un paradoxe pour une carmélite cloitrée à Lisieux en Normandie. Son seul grand voyage fut ce pèlerinage exceptionnel vers Rome, où elle devait rencontrer le pape Léon XIII et lui demander l’autorisation d’entrer au carmel avant l’âge requis. Mais elle voyait dans la prière l’action la plus efficace pour travailler au salut des âmes. Après 9 années de vie religieuse, elle meurt de la tuberculose le 30 septembre 1897 à 24 ans en prophétisant : « Vous verrez, après ma mort je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Nous la fêtons particulièrement tous les 1er octobre.

Dans cette 6ème et dernière étape des Pèlerins de Dieu sur le chemin de vie missionnaire terrestre et céleste de sainte Thérèse de Lisieux, glanons dans ses écrits l’expression de son amour de la sainte Vierge Marie et de l’Eglise avant de découvrir son incroyable rayonnement missionnaire jusqu’à nos jours.

