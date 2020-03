Sainte Thérèse, le combat spirituel d'une carmélite

Il est frappant de voir comment dans la famille Martin, la fin de vie fut marquée par la souffrance physique et spirituelle. "La petite Thérèse", comme ses parents Louis et Zélie, ne fut épargnée par l'épreuve.

Outre, les souffrances de la tuberculose dont elle mourut à 24 ans, la jeune sainte éprouva une "nuit de l'espérance" très forte. Ce qui lui permit, comme le précise le P. Thierry Henault-Morel, le recteur du sanctuaire d'Alençon, de "vivre une fraternité d'âme avec les pêcheurs, les incroyants et les nihilistes de son époque". Une passion qui n'est sans doute pas étranger à l'extraordinaire fécondité de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face.