Sœur Claudine, dominicaine et infirmière

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

> En savoir plus

Infirmière de profession aujourd’hui à la retraite, Sœur Claudine Perquin est une religieuse de la congrégation des Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge à Tours. À 67 ans, elle reste très engagée au service des autres, à la suite du Christ, qu'elle a choisi de suivre depuis de longues années. Elle témoigne sur son parcours de foi et raconte l'histoire de sa vocation.



Une éducation chrétienne

Née en 1951, dans un petit village de Haute-Marne, Claudine Perquin a grandi dans une ambiance "très ouverte, très chaleureuse". Elle a reçu une éducation chrétienne, jusqu'à ses 12 ans, où elle a "mis le Bon Dieu de côté". Dès l'âge de 14 ans, cette deuxième d'une fratrie de huit enfants, elle a travaillé dans un café de la région parisienne, car "il fallait apporter financièrement une aide pour nourrir les petits frères".



Une envie de vivre une autre vie

Pourquoi, un samedi matin, "à 8 heures", est-elle entrée dans une église ? Encore aujourd'hui elle ne se l'explique pas ! "J'ai demandé au Seigneur qu'il m'éclaire, qu'il me donne une force ou quelque chose qui puisse m'aider à découvrir autre chose." Cela faisait quatre ans que la jeune fille menait "une vie tumultueuse" à Paris et, à 18 ans, elle aspirait à autre chose...

Émission d'archive diffusée en avril 2018