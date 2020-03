Sœur Édith Archer: j'ai trouvé Dieu à 16 ans dans la forêt ardéchoise

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Désormais un chemin de randonnée relie Lalouvesc à Sablières (Ardèche) et c'est à Sœur Édith qu'on le doit. Sablières, c'est là où est née sainte Thérèse Couderc, la fondatrice de la congrégation Notre-Dame du Cénacle en 1826. Une sainte dont le rayonnement est encore palpable : le 22 septembre 2018, ils étaient plus de 1.000 à assister au transfert de son corps resté intact, de la maison des Sœurs du Cénacle à la chapelle Sainte-Agathe dans la basilique Saint-Régis de Lalouvesc. Cet événement a été l'occasion pour Sœur Édith de lancer ce nouveau chemin de randonnée, elle peut donc y emmener des pèlerins, elle qui a rencontré Dieu à travers la beauté de la nature dans cette région de l'Ardèche.



L'adoration, une rencontre avec le christ

Sœur Édith appartient à la Congrégation des Sœurs de l'Adoration réparatrice. Une communauté religieuse fondée "à l'ombre du carmel", par Théodelinde Dubouché (1809-1863). Cette artiste peintre convertie et entrée en religion, devenue Mère Marie-Thérèse du Coeur de Jésus, a adopté spiritualité du Carmel et mis au cœur de la règle de sa congrégation l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. C'est justement devant le Saint-Sacrement qu'Édith Archer a fait "la" rencontre décisive, avec le Christ, rencontre qui allait changer sa vie.



La beauté de la nature, une œuvre de Dieu

Avant cela, il n'y avait que l'équitation dans sa vie. Issue d'une famille de sportifs, catholiques "parce que c'était la mode", Édith Archer gardait en elle une quête de Dieu d'une certaine façon. Quand cette cavalière passionnée lisait "Mon amie Flicka", le roman de Mary O'Hara que lisent tous les jeunes gens amoureux des chevaux, quelque chose se jouait de l'ordre de la louange devant la beauté de la création. Ainsi, quand elle s'est trouvée un jour devant "un panorama sublime sur les Cévennes", elle s'est dit : "Dieu habite cet espace... mais c'était Dieu créateur de l'univers..."

