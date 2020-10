Soeur Marie-Judith, de la communauté de l’Enfant Jésus

Rencontre avec Sœur Marie-Judith, sœur de l’Enfant Jésus, congrégation située place Langevin au Mans. Sœur Marie Judith a reçu l’appel du Seigneur très jeune mais elle se lance dans des études de langue et de commerce international avant de rencontrer une sœur de l’Enfant Jésus lors d’un pèlerinage. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Sa mission l’a mené pendant 10 ans en Espagne pour enseigner notamment à des enfants malentendants.



Découverte plus précise de son appel du Seigneur, de son parcours de vie, de sa vie de foi et de sa mission au sein de la maison du Mans.