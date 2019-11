Soyez dans la joie et l'allégresse Pape François (pages 27 à 47)

Le pape fait une rapide présentation de deux ennemis subtils à la sainteté: le gnosticisme actuel et le pélagianisme actuel.

Pour le premier, c'est tout expliquer, tout renfermer et réduire Dieu à une explication.

Pour le second, c'est mettre la volonté comme unique moyen de sanctification, sans laisser la grâce agir.

Heureusement...un saint est jugé sur sa "foi opérant par la charité".

"Celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. La charité est donc la loi dans sa plénitude"