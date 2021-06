C’est une image qui prêtait à sourire. Le pape François serrant la main de Spiderman…. Forcément, ça a fait le buzz. Ça s’est passé pendant l’audience générale. L’homme déguisé en Spiderman avait beau être très attentif, il dénotait vraiment dans le public et même ceux qui suivaient la catéchèse sur Saint Paul à distance l’ont remarqué.

Alors était-ce un fou, un original, ou le seul ayant cru qu’au Vatican, c’était carnaval ? Les médias ont fouiné ! Le pape savait qui il était et quelle était sa mission.

Soulager les souffrances

C’est Mattia Villardita, un italien de 28 ans qui se cachait sous ce costume qu’il a l’habitude d’endosser… à l’hôpital où ce jeune homme catholique rend visite régulièrement aux enfants hospitalisés pour leur donner du courage et soulager leurs souffrances.

Mattia connait bien le quotidien des enfants malades, il a lui-même été souvent hospitalisé et opéré quand il était petit. Aujourd’hui adulte et en pleine forme, son temps libre, il l’offre comme ça. L'année dernière, il a été fait chevalier de l'ordre du mérite par le président italien. Sur son compte Instagram, on découvre d’émouvantes photos d’enfants qui sourient en le voyant apparaitre derrière la fenêtre de leur chambre d’hôpital.

En France aussi, Il y a des associations et des personnes qui s’engagent auprès des enfants malades. Une de mes amies de 83 ans était bénévole ces dernières années dans un service pédiatrique d’un grand hôpital parisien. Cette dame âgée n’ayant elle-même jamais eu d’enfant m’a souvent raconté, avec émotion, certaines des rencontres qu’elle y avait fait, n’oubliant jamais le prénom des enfants avec qui elle jouait, parlait, ou avec qui parfois elle ne pouvait échanger autre chose qu’une essentielle présence, lorsque les parents, inévitablement, s’absentent.

TRANSFORMER ENFANTS ET PARENTS EN SUPER-HÉROS

Un autre italien, Josh Rossi, qui vit aux États-Unis, utilise, lui, ses talents de photographe et de retoucheur numérique pour permettre aux enfants malades, par la photo, de se mettre dans la peau de leur héros préféré. Ils se découvrent alors en poster géant sous les traits d’un guerrier ou d’une fée. On sait l’importance du mental quand on est malade, et l’importance aussi de nourrir l’imaginaire et la joie des enfants, sans pour autant nier la réalité.

Ces photos insolites mettent aussi quelque part en image le fait que le combat contre la maladie peut transformer malgré eux et grâce à eux, ces enfants en super-héros. Leurs parents aussi. Pas facile d’être fort et de tenir bon dans cette adversité. Ce matin mes pensées vont vers les parents et leurs enfants qui sont en ce moment dans ce combat-là. Des épreuves dont à vue humaine, on peine souvent à trouver un sens.

Pour conclure cet édito, c’est une citation de Paul Claudel qui m’est venue.

«"Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance. Il n’est même pas venu l’expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence."