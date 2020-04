Témoin à la une - 9 mai 2020 à 09:30

Le samedi à 9h30

Chaque week end, Témoins à la une revient pour partir à la découverte des paroisses et communautés de paroisses du diocèse de Metz et à la rencontre de ceux, religieux ou laïques, qui œuvrent à leur bon fonctionnement. Évènements, organisation des conseils de fabrique, équipes d''animation, célébrations. Proposé par le Service communication du diocèse de Metz et RCF Jerico Moselle.