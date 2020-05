Terre karen, terre de mission (3/3)

Ordonné prêtre en 2013, Antoine Meaudre a été envoyé à vie en Thaïlande, au service des Karens. Une population qui vit dans le nord-ouest du pays et dont il partage le quotidien. Il fait partie des Missions étrangères de Paris (MEP), une société de prêtres qui envoie depuis plus de 350 ans des missionnaires en Asie. Le jeune prêtre nous fait découvrir la réalité, souvent difficile, de ce peuple karen.



© RCF / Thierry Lyonnet - Père Antoine Meaudre (MEP), entouré de Karens © RCF / Thierry Lyonnet -

La vie d'un jeune prêtre missionnaire chez les Karens

Après trois ans de formation, pour apprendre la langue et la culture du pays dans lequel il est envoyé, le Père Meaudre s'est installé à Mae Tan, une petite ville aux confins de la Thaïlande et de la Birmanie. Sa mission au service du centre Joseph-Quintard, qui sert à la fois pensionnat pour les lycéens et accueil des villageois malades. Il rend également visite aux habitants de villages alentours, parfois en empruntant des routes difficiles. Un secteur qui compte neuf églises.



© RCF / Thierry Lyonnet - Pauline Camus, volontaire MEP au foyer des jeunes karens

Pauline Camus, le volontariat avec les mep

Dans sa mission, le Père Meaudre peut compter sur l'aide des religieuses karens, et aussi des volontaires envoyés par les Missions étrangères de Paris (MEP). Parmi eux, Pauline Camus. À 28 ans, elle a décidé de prolonger sa période de volontariat de 10 mois dans les bidonvilles de Bangkok pour être au service des Karens de Thaïlande. "Je suis une grande sœur pour eux, je participe aux activités quotidiennes et en même temps j'ai un rôle d'écoute, de cours d'anglais et d'informatique..."