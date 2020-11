Tete à tete catherine et JP TISON pour 4 nov

TETE à TETE avec Catherine et Jean-Philippe Tison,

Un rendez vous avec un couple celui que forme Catherine et Jean Phillipe Tison qui vient d’être ordonné diacre permanent il y a un mois pour le diocèse de Limoges.



Une étape forte dans la vie d’un couple celle de l’entrée dans une mission… on va en parler lors de ce temps de parole en tête à tête ainsi que des prêtres ouvriers, ...et de ce chemin de foi renouvellé...